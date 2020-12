Falvella (Fondazione Amaldi): NSE forum monitora settore Spazio

Roma, 11 dic. (askanews) - "L'edizione 2020 del New space economy expoforum conferma il successo dell'idea nata in Italia nel 2019 di dedicare una fiera all'economia dello Spazio per avvicinare il settore spaziale e i prodotti del settore spaziale, all'utente finale come un elemento abilitante anche nella vita di tutti i giorni. Fondazione 'Edoardo Amaldi' in collaborazione con Fiera di Roma organizza quest'evento anche nell'ottica di monitorare con un osservatorio annuale, l'evoluzione del settore Spazio e in nuovi trend nell'ottica di seguirlo ma anche di anticipare la possibilità che il nostro comparto di inserirsi a pieno titolo nell'economia dello Spazio. Per la 'Fondazione Amaldi' questa iniziativa rientra nel quadro di una roadmap molto più ampia mirata a massimizzare gli investimenti nel settore spaziale a livello nazionale attraverso il trasferimento tecnologico e il coinvolgimento di nuove imprese che utilizzano tecnologie spaziali".

Così ad askanews Cristina Falvella presidente della Fondazione "Edoardo Amaldi", intervenendo a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2020 del New Space Economy Expoforum di Roma, in programma l'11 e 12 dicembre 2020 in edizione digitale a causa dell'emergenza sanitaria in corso.