Fabio Rovazzi diventa un videogioco in "Call of Duty Warzone"

Milano, 7 set. (askanews) - Fabio Rovazzi non smette di stupire e diventa un videogioco. Grande appassionato di gaming e da sempre fan della saga "Call of Duty", il cantante, autore, attore e regista, ha ispirato un personaggio giocabile in "Call of Duty Warzone" e racconta così la sua trasformazione

"Morte" è il nome dell'operatore a cui ha prestato le sembianze, un ex membro delle forze speciali presentato nel gioco in versione "spaghetti western".

Interpretato e doppiato da Fabio Rovazzi è un ex-soldato delle forze speciali del 1°Reggimento Col-Moschin, ma presenterà caratteristiche molto particolari oltre alle sembianze di Rovazzi.