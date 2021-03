Ernesto Ciorra: IL CEO del futuro è innamorato del cambiamento

Ernesto Ciorra è Chief Innovability Officer del Gruppo Enel ed è alla guida di una squadra di innovatori che puntano a rendere sostenibili tutti i programmi energetici. Innovability, la funzione aziendale di Ciorra, è al cuore della trasformazione che il Gruppo Enel ha compiuto negli ultimi anni, diventando il ‘centurione europeo dell'ambiente', come lo ha definito il settimanale inglese The Economist.Il CEO descritto da Ernesto Ciorra è innamorato del cambiamento. Parte dalle persone e crea valore per la società, con uno sguardo al lungo termine che premia risultati finanziari, azionisti e, soprattutto, società civile e ambiente. Manager dagli studi classici, la strategia di Ciorra attinge alla cultura antica da cui si osserva come il continuo e armonico mutare delle cose può ispirare il comportamento dell'azienda e del suo Ceo.#CEOConfidentialIlSole24Ore