Donne e tech, come si combatte il gender gap nel mondo digitale

Milano, 13 feb. (askanews) - Lucilla, 13.02.20 15:35

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori.

Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile.

Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso: "Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro".

I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità".

Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.