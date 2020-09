Covid, al via il primo test a scuola col robottino anti-focolai

Venezia, 9 set. (askanews) - Milioni di bambini si preparano a rientrare a scuola, ma resta il timore che il nemico invisibile Covid-19 che ha bloccato il paese e il mondo per mesi, contagi alunni e insegnati. L'azienda veneziana Sunrise ha realizzato un robottino anti-focolaio dedicato agli alunni più piccoli e ai disabili che è già stato testato in una scuola d'infanzia nel Padovano. Il robottino è stato appositamente pensato per i bambini dell'asilo, delle scuole materne e delle medie e permette di rendere il controllo della temperatura, la disinfezione delle mani e dei piedi un gioco che diventerà una divertente abitudine.