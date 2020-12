Covid, ecco il software elimina code ai drive-in per tamponi

Roma, 4 dic. (askanews) - Una soluzione digitale per eliminare le code ai drive in e nei presidi per effettuare i tamponi molecolari. Se lo screening di massa che si è concluso recentemente in Alto Adige è stato un successo, è stato anche grazie alla possibilità di poter prenotare l'appuntamento per il test rapido. Ciò ha evitato la formazione di lunghe code all'esterno con conseguenti assembramenti e ha eliminato i tempi d'attesa.

E' stato possibile grazie a NO-Q, tecnologia innovativa sviluppata dalla software house altoatesina Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell'arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing. In totale sono stati ventiquattro i comuni altoatesini che hanno permesso ai propri cittadini di prenotare il test rapido. La piattaforma ha registrato in totale 58.964 prenotazioni su un totale di 71.281 partecipanti allo screening in quei comuni, ovvero l 82,72% delle persone aveva prenotato l appuntamento per il test.

"Siamo molto contenti di aver potuto contribuire in maniera attiva e con successo a questa maxi operazione provinciale senza precedenti - commenta Matthias Polig, CEO di Vertical Life -. Era fondamentale riuscire ad evitare qualsiasi tipo di assembramento e snellire le procedure dei test, facilitando anche i compiti del personale impiegato nei tre giorni. E per questo siamo contenti di avercela fatta". La piattaforma NO-Q, che è già utilizzata da un istituto privato - Brixsana - per le prenotazioni di test e appuntamenti, verrà adottata anche per le prenotazioni dei prossimi test di massa che si svolgeranno a Innsbruck, Austria. Anche diverse farmacie che svolgono tutt ora i test rapidi hanno dimostrato interesse verso il prodotto. Inoltre, nel maggio scorso, l applicazione, dopo essere stata adottata da musei, organizzatori di eventi e centri per il nuoto tra cui l Aquarena di Bressanone, ha spopolato in Germania con numerose richieste che arrivano soprattutto dai centri sportivi.