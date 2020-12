Così Moderna spiega il suo vaccino 03 dicembre 2020

Il nome per ora è ancora sperimentale mRNA-1273 ma il vaccino messo a punto da Moderna, una giovane società biotecnologica americana, è in arrivo. A differenza della maggior parte dei vaccini, che prevedono la somministrazione di parti inattivate del virus, quello sviluppato da Moderna ha un approccio inedito che consiste nell'iniettare all'interno del corpo degli mRNA, ossia microparticelle di Rna cosiddetto “messaggero” nelle cellule, in grado di insegnare all'organismo a produrre le difese necessarie. Così, in questo video, la società ne spiega il funzionamento