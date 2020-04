Coronavirus, sotto la lente di Google gli spostamenti in 131 Paesi

●

Google mappa gli spostamenti dopo le restrizioni per il contenimento del Covit-19. La mappatura riguarda 131 paesi del mondo, sulla base delle localizzazioni attivate dagli utenti sulle mappe. Mountain View ha deciso di usare i dati aggregati e anonimi di Google Map per mostrare l'affollamento dei luoghi. In Italia i divieti varati dal governo nella penisola fanno crollare gli spostamenti in tutte le regioni italiane. In media le visite ai negozi alimentari e alle farmacie sono calate dell'85%, ai ristoranti e bar del 95%, ai parchi del 90%. Quelli con i mezzi di trasporto dell'87%, ai posti di lavoro del 63%, mentre la permanenzanelle zone residenziali è cresciuta del 24%. Secondo Google il rapporto può aiutare utenti e funzionari della sanità pubblica a capire la risposta alle misure di allontanamento sociale.