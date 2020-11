Congresso Soi, Piovella:prima giornata focus su miopia pediatrica

Roma, 27 nov. (askanews) - Prima giornata del secondo Congresso digitale Soi, Società Oftalmologica Italiana, dedicata al problema della miopia pediatrica. Ne parliamo con il presidente Soi, professor Matteo Piovella:

"Prima giornata di congresso, un congresso digitale. Tutto ha funzionato perfettamente. La prima giornata si è focalizzata sulla oftalmologia pediatrica, per le conseguenze critiche del Covid che obbliga i nostri figli davanti al computer perché le scuole sono chiuse. Altri flash su come contenere l'aumento della miopia, ad esempio nei paesi asiatici i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni presentano una frequenza di miopia del 97%, in Europa invece siamo al 60%. Stiamo cercando di fare in modo che non ci siano situazioni che possano far peggiorare. Ricordo di non tenere troppo vicino l'apparato digitale e farli stare almeno tre ore al giorno all'aria aperta per fare in modo che la miopia non vada troppo avanti e una pausa ogni venti minuti".