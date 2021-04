Con Coinbase le criptovalute sbarcano a Wall Street 15 aprile 2021

Non è stato il successo che ci si aspettava, ma la quotazione della Borsa delle criptovalute al Nasda rappresenta un momento simbolico per l'accreditamento del mondo delle valute digitali. Ora è possibile investire di fatto in bitcoin senza comprarli. Vediamo cos'è Coinbase, come funziona, i numeri. E io rischi