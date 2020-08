Arriva in Italia Instagram Reels, parte la sfida a TikTok

Roma, 5 ago. (askanews) - Arriva in Italia Instagram Reels, un nuovo modo per creare e scoprire video brevi e divertenti su Instagram. Si potranno così registrare e modificare video multi-clip fino a 15 secondi con audio, effetti e nuovi strumenti creativi. Una chiara sfida al popolare TikTok.

I reel possono essere condivisi con i propri follower sul Feed o, in caso di account pubblico, rendere disponibili alla community grazie a un nuovo spazio dedicato nella sezione "Esplora". Basta selezionare Reels nella parte inferiore della fotocamera; sulla parte sinistra dello schermo appare una serie di strumenti creativi, tra cui "Audio" per cercare una canzone dalla libreria musicale di Instagram, o usare un proprio audio originale. "Effetti" di Realtà Aumentata, "Cronometro" e "conto alla rovescia" per impostare il timer e registrare a mani libere. Con "Allinea" è possibile poi allineare i soggetti dal video precedente prima di registrare quello successivo, per avere transizioni fluide. E "Velocità" consente di accelerare o rallentare una parte del video o dell'audio selezionati, per tenere il ritmo o fare video a rallentatore.

I reel possono essere registrati in una serie di clip (una alla volta), tutti in una volta, o utilizzando i video dalla galleria. Quando si condividono i reel con determinate canzoni, hashtag o effetti, potrebbero apparire anche su pagine dedicate ogni volta che qualcuno clicca su quella canzone, hashtag o effetto. Dopo averlo condiviso, il reel compare su una sezione separata all'interno del profilo. Se si condivide anche sul Feed, apparirà anche sulla griglia del profilo principale.

I reel si possono anche condividere nelle Storie, con gli amici più stretti o in un messaggio diretto. Ma scompariranno dopo 24 ore.