Arriva Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso dell'anno

Milano, 11 dic. (askanews) - È il videogioco più atteso dell'anno, ma per gli appassionati Cyberpunk 2077 è molto più di un gioco, è un nuovo mondo. Un'avventura di gigantesche proporzioni dentro una megalopoli del futuro che nasce da un gioco di ruolo di più di vent'anni fa per diventare oggi una delle più attese esperienze mainstream. Ci sono voluti quasi 10 anni di sviluppo per la realizzazione del nuovo videogame firmato dai polacchi Cd Projekt Red (gli stessi della saga di The Witcher) ed ora è in commercio in tutto il mondo.

Il videogioco di ruolo action-adventure in stile avventura dinamica giocabile in prima persona è ambientato nella città californiana di Night City nel 2077, in un mondo dove la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d'America sono caduti vittima della bancarotta. Il giocatore non dovrà salvare il mondo ma solo interagire con tutto ciò che gli gira intorno.