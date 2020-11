Alibaba mette in campo mille robot per il Singles day

Milano, 11 nov. (askanews) - Mille robot lavorano senza sosta da giorni nei magazzini del colosso dell'E-commerce cinese Alibaba per rispondere agli ordini e preparare le spedizioni in occasione del Singles day che si festeggia l'11 novembre. La ricorrenza è nata nel 1993 tra gli universitari orientali in contrapposizione a San Valentino, la festa dal 2009 è stata trasformata da Alibaba in una data improntata allo shopping e agli acquisti edonistici di Millennials e giovanissimi che ogni anno fa registrare vendite per miliardi di dollari. In Cina il Singles day coincide grosso modo con il Black Friday occidentale, ma i numeri non sono nemmeno paragonabili.

"Quest'anno i brand occidentali saranno protagonisti, i numeri parlano di e-commerce a +100% in Cina", spiegano Aldo Agostinelli e Silvio Meazza, autori del nuovo libro Bling, il lusso del futuro parla Instagram, indossa sneakers e usa l'AI, edito da Mondadori Electa. "In Cina c'è tanta voglia di comprare, si è già visto il revenge spending dopo il duro lockdown, ma soprattutto c'è ottimismo".