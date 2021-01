Al Ces 2021 la bolla tech per il distanziamento creata in Italia

Milano, 13 gen. (askanews) - Una bolla tech per mantenere il distanziamento sociale. È una delle soluzioni tecnologiche anti Covid presentate alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il Ces, quest'anno solo digitale, da una società italiana.

Il dispositivo si chiama "Safety Bubble" e invia continuamente un segnale nell'ambiente, in cerca di altri dispositivi nelle vicinanze, creando intorno alla persona che lo indossa una sorta di bolla con un un raggio predefinito, personalizzabile.

Quando uno o più dispositivi indossati da altre persone si avvicinano e oltrepassano la distanza di sicurezza, ogni dispositivo interessato inizia a vibrare per allertare che si è in situazione di rischio, in alternativa può anche emettere un suono.