Adam Morgan: il CEO crea opportunità grazie ai suoi limiti

Il messaggio di Adam Morgan, fondatore di Eatbigfish, società di consulenza strategica che ha fondato vent'anni fa, attinge a un lavoro di ricerca intellettuale mastodontico conciliato con la capacità di comunicarne l'essenza. Il CEO di Morgan è una persona con un mindset di sfida che sa mettere i limiti della sua squadra e delle sue risorse al centro della strategia aziendale. Il CEO del futuro non riduce la sua ambizione di fronte alle difficoltà, ma addirittura alza l'asticella e utilizza tutte le forze di cui dispone per creare una volontà di cambiamento collettiva e contagiosa. Il futuro, mette in guardia Morgan, non sarà facile, per questo occorre alimentare nei nostri giovani una sete eterna di sfida, che renda qualsiasi ostacolo una grande opportunità.#CEOConfidentialIlSole24Ore