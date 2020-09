A Tokyo in funzione i bagni pubblici con le pareti trasparenti

Tokyo, 10 set. (askanews) - L'evoluzione tecnologica dei bagni pubblici in Giappone ha fatto il giro del mondo e ora le toilette con le pareti trasparenti, che diventano opache solo quando i bagni sono occupati sono entrate ufficialmente in funzione. Le nuove strutture fanno parte del progetto "Tokyo toilet" della fondazione Nippon e hanno l'obiettivo di aumentare la fiducia nei bagni pubblici e il loro utilizzo. Pulite, spaziose, e soprattutto altamente tecnologiche, confortevoli e hanno anche tutto l'occorrente per cambiare i bambini in fasce, per questo ma non solo piacciono tanto ai residenti del quartiere di Shibuya.

"La prima volta che le ho viste sono rimasta sorpresa. Questa innovazione permette di risolvere due problemi: essendo trasparenti gli utenti possono verificare il livello di pulizia e contemporaneamente verificare che all'interno non si nasconda nessuno. E' importante per la sicurezza" spiega questa giovane.

Pareti viola per gli uomini e rosa per le donne, anche in caso salti la corrente non c'è il rischio che i muri tornino inavvertitamente trasparenti.