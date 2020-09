Visite mediche per Luis Suarez prima della firma con l'Atletico

Roma, 25 set. (askanews) - Visite ufficiali per Luis Suarez presso la clinica dell'Università di Navarra poco prima della firma con l'Atletico Madrid.

L'uruguaiano, finito nel mirino per la vicenda dell'esame, rivelatosi una farsa, sostenuto a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana, ha lasciato il Barcellona: un'operazione del valore di sei milioni di euro. "Giocherà con l'Atletico Madrid per le prossime due stagioni", ha detto il club in un comunicato stampa.

Diego Simeone, ancora in quarantena a casa a causa di test positivo al coronavirus, non ha potuto accogliere l'uruguaiano di persona. Il centravanti potrebbe già giocare i suoi primi minuti in maglia rojiblanco domenica per l'apertura della Liga.