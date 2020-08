Tuffi, Tania Cagnotto si ritira e annuncia una nuova gravidanza

Roma, 10 ago. (askanews) - Niente Olimpiadi: la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto si ritira e lo comunica via social con un lungo messaggio: "Eccoci qui... Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile... Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta Olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera dell'Italia e dall'altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta", scrive la tuffatrice.

Ma Tania Cagnotto precisa subito che non è un addio: "Questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi, perché credo di poter dare ancora qualcosa in un'altra veste (e poi a Maya -la figlia, ndr- servirà una allenatrice).