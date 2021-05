Tennis, Binaghi: Internazionali con pubblico, verso la normalità

Roma, 4 mag. (askanews) - "Volevo ringraziare la sottosegretaria Valentina Vezzali per il grande impegno e tenacia che ci ha consentito di poter ammettere il pubblico alla nostra manifestazione dagli ottavi di finale in poi, anche se in misura ridotta; è una decisione che abbiamo cercato in ogni modo, significativa per la storia e l'importanza del nostro torneo, auspicata credo da tutto il mondo dello sport".

Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia in programma dall'8 al 16 maggio 2021 a Roma.

"Il nostro torneo ha rilevanza mondiale e siamo orgogliosi di essere i primi in Italia ad aver ricevuto la deroga dal governo e che questa sia la prima occasione per dimostrare nel mondo che il Paese si avvia alla normalità, per far vedere anche ai turisti che affollano l'Italia per ammirare le nostre bellezze che siamo nuovamente disposti ad accoglierli", ha aggiunto Binaghi.

In base al decreto del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali l'accesso sarà consentito fino al 25% della capienza e dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di

distributori di soluzioni idroalcoliche.