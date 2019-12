Tecnica Group, la storia della famiglia Zanatta che ha inventato i Moon Boot di Marcello Frisone 06 dicembre 2019

Nel 1960 Giancarlo e Ambrosiano Zanatta fondano il Calzaturificio Tecnica Spa specializzato in scarponi da lavoro e poi da montagna. Dagli scarponi da sci Tecnus (1965), ai dopo sci Moon Boot (1969), l'azienda di Giavera del Montello (Treviso) si afferma sempre più fino ad acquisire diverse società quali Lowa, Nordica, Rollerblade e Blizzard. “Diario del fare”, la biografia di Giancarlo Zanatta, è in vendita online sullo store di Tecnica Group, il ricavato andrà devoluto interamente all'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).