Superlega, patron del Liverpool si scusa con i fan in un video

Milano, 21 apr. (askanews) - "Voglio scusarmi con tutti i fan e i tifosi del Liverpool Foootball Club per la spaccatura che ho causato nelle ultime 48 ore. E' inutile dirlo, ma bisogna dirlo, che il progetto proposto non sarebbe mai potuto realizzarsi senza il sostegno dei tifosi. Nessuno ha mai pensato diversamente in Inghilterra. Nelle ultime 48 ore siete stati molto chiari che non sarebbe stato in piedi. Vi abbiamo ascoltati, vi ho ascoltati". Inizia così il video con il quale il patron del Liverpool, John W Henry si è rivolto ai tifosi del team inglese per chiedere scusa pubblicamente a tutti per la decisione di partecipare alla Super League, un video pubblicato sui canali social della squadra dopo l'annuncio che il Liverpool non andrà avanti con questo progetto fortemente criticato da tifosi e calciatori "Reds".