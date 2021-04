Superlega, Gravina: al momento non ipotizzabili sanzioni a club

Roma, 21 apr. (askanews) - Al momento non è "assolutamente" possibile ipotizzare sanzioni contro Juventus, Milan e Inter - i club italiani tra i fondatori del progetto, per ora accantonato, della Superleague europea - perché "non si può sanzionare un'idea". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine della conferenza stampa alla Terrazza dei Mercati di Traiano per presentare le iniziative di Roma in vista di EURO 2020, all'indomani del Trophy Tour.

"Assolutamente, non si può sanzionare un'idea", ha spiegato il presidente federale, fresco di elezione nel Comitato Esecutivo Uefa, "A oggi c'è un'idea da parte di alcuni soggetti che non si è comunque concretizzata. E' chiaro che nel momento in cui si dovessero ipotizzare progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia che eventualmente faranno le loro valutazioni. Oggi siamo nel campo delle valutazioni politiche. Quello che a me interessa in modo particolare e sottolineo che non posso essere e non sono, vi garantisco, distratto da quelli che sono i problemi del calcio: i problemi ci sono e dobbiamo affrontarli tutti insieme".