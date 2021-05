Piazza di Siena, in scena la Coppa delle Nazioni: vince il Belgio

Roma, 29 mag. (askanews) - La Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo al Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, nella magnifica cornice di Villa Borghese, in Roma, è andata al Belgio. L'appuntamento a squadre non ha deluso le attese, grazie alle prestazioni delle 12 compagini iscritte, numero record che eguaglia quelli delle edizioni del 1959 e del 1990. La gara ha riservato molte emozioni e un altissimo contenuto tecnico, assicurato dall'opera di Uliano Vezzani, lo Chef de Piste, che ha disegnato un percorso di rara bellezza.

A contendersi la vittoria finale sono state Belgio e Germania, in un crescendo di emozioni culminate nel barrage finale: testa a testa tra la tedesca Kendra Claricia Brinkop e il belga Gregory Wathelet, che l'ha spuntata per una manciata di decimi, unica differenza dopo due nuovi percorsi netti. Gregory, insieme a Olivier Philippaerts, Yves Vanderhasselt e Jérome Guery ha così riportato in Belgio una Coppa che mancava dal 2014. Terzo posto finale per Francia e Brasile, mentre il quartetto azzurro non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, chiudendo in decima posizione. Occhi puntati ora sul resto del weekend.