Pelé ricorda Maradona: migliore di me? Facevo gol in tutti modi

Milano, 12 apr. (askanews) -"A volte ci incontravamo, anche se non eravamo intimi amici. Scherzavamo l'un con l'altro quando ci incontravamo: "Dicono che io sono migliore diceva lui, ma rispondevo: io faccio gol di destro, testa, sinistro. Tu no. Ma siamo tutti uguali davanti a Dio" ha detto Pelé ospite di Fabio Fazio a "Che tempo fa" su Rai3 in collegamento dal Brasile ricordando Diego Armando Maradona. Poi Pelé ha parlato anche di Covid e vaccini: "Ho avuto l'opportunità di passare il messaggio della vaccinazione a tutti". Le immagini di Raiplay.