Olimpiadi, Times: Giochi annullati. Ma Tokyo smentisce

Roma, 22 gen. (askanews) - "Nessuna cancellazione. Le Olimpiadi si terranno a Tokyo nell'estate". Il Giappone smentisce categoricamente le rivelazioni del Times, che ha parlato di una cancellazione dei Giochi Olimpici decisa in via ufficiosa dal governo.

Lo stesso governo giapponese ha voluto reagire ufficialmente smentendo l'indiscrezione. "Chiaramente neghiamo che questa informazione" sia vera, ha rapidamente informato il ministro Manabu Sakai. "È deplorevole che il Times se ne esca con un'inchiesta degna di un tabloid con una fonte non degna di fiducia. Il governo resta concentrato nell'allestire i Giochi più sicuri possibili e siamo grati per la loro dedizione".

Mentre l'80 per cento dei giapponesi ha dichiarato di volere la cancellazione dei Giochi, Thomas Bach sostiene "che non c'è motivo di credere che i Giochi Olimpici non saranno inaugurati allo Stadio Olimpico di Tokyo il prossimo 23 luglio".