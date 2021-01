Milano, 26 gen. (askanews) - "Tutto bene quel che finisce bene, ma non si capisce perché in Italia ci si debba ridurre sempre all'ultimo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando le decisioni di oggi sull'autonomia del Comitato olimpico. Il presidente ha anche confermato che per inno e bandiera non ci saranno problemi a Tokyo.