Luna Rossa: dalla terra, al mare, via aria di Marcello Frisone 11 marzo 2021

Le fasi della realizzazioni dello scafo Luna Rossa con il relativo trasporto via aereo (con un Antonov) verso la Nuova Zelanda svolto dalla Persico Group. Nel settore nautico, l'azienda bergamasca è oggi uno dei cantieri più evoluti al mondo nella costruzione di imbarcazioni a vela e a motore sia nel settore racing sia cruising, con particolare know how nella produzione di yacht ad alta performance per quanto riguarda il racing, e maxi yacht - pezzi unici per esigenti armatori nel racing-cruising. La tecnologia del cantiere, che unisce la competenza dei tecnici ad attrezzature normalmente utilizzate nel settore aerospaziale, rende Persico il fornitori di appendici e in particolare foil in carbonio per i principali circuiti e velisti oceanici.