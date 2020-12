Lewis Hamilton positivo al coronavirus salterà il GP in Bahrain

Milano, 1 dic. (askanews) - Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus. Il campione del mondo di Formula 1 britannico, secondo quanto riferito dalla sua scuderia Mercedes, ha sintomi lievi ma "è in forma e sta bene" si legge nel comunicato ufficiale in cui viene spiegato che il pilota è risultato positivo lunedì.

Dopo tre test negativi, compreso il giorno della gara in cui ha vinto, Hamilton si è svegliato lunedì con qualche sintomo ed è venuto a conoscenza di essere entrato in contatto con un positivo, prima dell'arrivo in Bahrain.

Ora dovrà rimanere in isolamento, secondo le regole anti-Covid del Paese. Per lui dunque salta il GP Sakhir di domenica prossima in Bahrain, penultima prova del Mondiale 2020, che si svolgerà regolarmente. Il campione sarà sostituito da Stoffel Vandoorne o George Russell.