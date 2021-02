Le figlie di Maradona in tribunale per inchiesta sulla morte

Buenos Aires, 27 feb. (askanews) - Le figlie di Maradona Giannina e Jana sono arrivate in tribunale a Buenos Aires per testimoniare all'interno dell'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte della leggenda del calcio. Il giudice dovrà stabilire se c'è stata negligenza nelle cure mediche.