La tradizionale regata di Al-Gaffal nel Golfo Persico

Dubai, 4 giu. (askanews) - Le spettacolari immagini della regata di Al Gaffal nelle acque del Golfo Persico dove i dhow, le tradizionali barche a vela arabe si sfidano veleggiando per circa otto ore. La competizione è stata organizzata per la prima volta nel 1991, per commemorare i pescatori di perle che alimentarono uno dei primi commerci di Dubai. Dopo un anno di sosta a causa della pandemia le barche hanno dispiegato le vele presso l'isola di Sir Bu Nair e hanno ripercorso lo stesso tragitto che facevano i raccoglitori di perle al rientro dai lunghi viaggi in mare. L'arrivo è a Mina Seyahi, appena fuori il Dubai International Marine Club. Il termine arabo "Al Gaffal" significa "il ritorno".