"La morte di un Dio": la notizia di Maradona sui giornali

Milano, 25 nov. (askanews) - Il mondo piange Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il più grande. La notizia della morte dell'ex giocatore del Napoli è stata data per prima dal quotidiano argentino El Clarin che ha titolato sull'incredulità e la commozione del mondo intero. France Football, bibbia del calcio, ha semplicemente scritto "Adieu Diego". E se la Gazzetta dello Sport ha definito Diego "Il più grande di tutti", l'Equipe, il giornale sportivo più seguito in Francia, ha titolato "la morte di un Dio". Dal Guardian al Daily Mail fino a el Mundo, tutti i quotidiani più importanti del mondo hanno aperto le versioni on line la morte del Pibe De Oro