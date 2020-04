Milano, 20 apr. (askanews) - Un lungo applauso per sostenere medici e infermieri che lottano in tutto il mondo contro il coronavirus per salvare vite umane. Decine di stelle del pallone del presente e del passato delle squadre maschili e femminili si sono uniti virtualmente in un video con il quale la Fifa ha voluto ringrazia chi combatte in prima linea contro il Covid-19. Tra questi spiccano Maradona, Pelé, Ronaldo, Beckham, Buffon Zanetti, Chiellini, Owen, Sergio Ramos, Eto'o e Cannavaro.