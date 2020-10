King C. Gillette, il nuovo brand per gli uomini con la barba di Marcello Frisone 11 ottobre 2020

Nuovo brand Gillette per gli uomini con la barba. A distanza di oltre un secolo, quando nel 1900 King C. Gillette inventò il primo rasoio utilizzabile autonomamente da tutti gli uomini, il brand ha scelto di onorare il suo fondatore parlando anche a quegli uomini che hanno fatto della barba una vera e propria missione. Nasce così King C. Gillette una linea completa per la rasatura e la toilette maschile, ricchi di oli essenziali e dei migliori ingredienti botanici selezionati in tutto il mondo.

Il brand incorona, per il suo lancio italiano 2 ambassador d'eccezione: Luca Argentero e Daniele De Rossi. Due personaggi oggi amati e rispettati per il modo personale e iconico di portare le loro barbe, due personalità diverse, ma unite da una stessa filosofia di vita: #stylelikeaking. «Luca Argentero e Daniele De Rossi – spiega Giuseppe Lapusata, brand director Gillette Italia - sono stati scelti in quanto incarnano esattamente i valori del brand: uomini capaci di esprimere la loro essenza e unicità con maturità ed equilibrio, ma anche per la loro capacità di controllo delle diverse situazioni e imprevisti in cui ci si imbatte in ogni momento, che li eleva allo status di King nella vita di ogni giorno».