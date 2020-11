Jannik Sinner vince il suo primo torneo Atp, il Sofia Open 14 novembre 2020

“Grazie al mio team, che mi supporta tutti i giorni dentro e fuori dal campo. Non smettete mai di farlo. Sono molto contento di poter dividere con voi questa gioia dopo tutto il lavoro fatto insieme. C'è ancora una lunga strada da percorrere”, così ha parlato il tennista altoatesino dopo la premiazione, aggiungendo: “Congratulazioni a Pospisil per come ha giocato questa settimana. Spero che l'anno prossimo vada meglio per te e che tu riesca a fare meglio nel 2021. È stata una partita difficile, ma spero di tornare a giocare match duri e complicati con te come quelli di oggi”