Internazionali di Tennis, Raggi: al Foro Italico pubblico al 25%

Roma, 4 mag. (askanews) - Agli Internazionali di tennis di Roma, in programma dall'8 al 16 maggio 2021 al Foro Italico, tornerà il pubblico "in presenza" al 25%, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid19.

Lo ha confermato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi ad askanews.

"Gli Internazionali di tennis di Roma tornano quest'anno con il 25% di pubblico - ha detto - è un grande segnale di ripartenza, perché riparte lo sport, ripartono i sostenitori, gli spettatori e i tifosi. Si fa comunque in totale sicurezza e questo è importante sia per i giocatori sia per chi verrà ad assistere. Roma Capitale è pronta, come anche la Federazione e tutto il mondo del tennis e si conferma una grande capitale dello sport".