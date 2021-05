Internazionali Bnl, impresa Sonego: è in semifinale e balla

Roma, 15 mag. (askanews) - Impresa di Lorenzo Sonego che centra una storica semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia: battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Entusiasta per l'impresa alla fine del match si è messo a ballare e saltare sul campo di terra rossa, il video è stato postato sul profilo ufficiale Instagram degli Internazionali. Affronterà Djokovic, campione in carica, che ha battuto il greco Tsitsipas.