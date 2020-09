Il papà di Messi arriva in Spagna per trattare col Barcellona

Barcellona, 2 set. (askanews) - Jorge Jorge Messi è atterrato a Barcellona. Il padre e agente del campione argentino è arrivato in Spagna per sedersi al tavolo coi dirigenti del Barcellona per trattare l'uscita di suo figlio dal club catalano. "Non so niente di niente", ha risposto Messi senior ai cronisti presenti all'aeroporto.