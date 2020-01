Ibrahimovic a Milano: contento di essere qui, questa è casa mia

Roma, 2 gen. (askanews) - "Mi ricordo quando sono arrivato qui tanti anni fa, nello stesso posto, l'importante è essere qui, sono contento".

Così Zlatan Ibrahimovic, in un video condiviso dall'account Twitter del Milan, poco dopo essere atterrato a Linate al terminal riservato ai voli privati, accolto dal Cfo rossonero Zvonimir Boban e da un centinaio di tifosi.

Jeans scuro, felpa con cappuccio nera, Ibra si è presentato sorridente in aeroporto a Milano: "Ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui, sono passato da altre squadre, ma sono tornato, questo è l'importante". "Il primo messaggio per i tifosi? Che sono qui e aspetto tutti a San Siro, farò saltare tutto San Siro come prima".