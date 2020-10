Gp Eifel: vittoria e record Hamilton, 91 vittorie come Schumacher

Roma, 12 ott. (askanews) - Vittoria e record per Lewis Hamilton nel Gp dell'Eifel sul circuito del Nurburgring, in Germania. Il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto la sua 91esima vittoria in carriera, e nona in stagione, e ha così eguagliato Michael Schumacher nella classifica all-time.

Hamilton è così entrato nella storia. Il figlio del campione tedesco, Mick Schumacher, ha donato ad Hamilton un casco speciale del papà. "Grazie, per me è un onore enorme, apprezzo molto questo bellissimo gesto. Non so cosa dire, quando cresci guardando qualcuno che diventa un idolo per la qualità del lavoro che fa gara dopo gara, non pensi di poterlo addirittura avvicinare, figurarsi eguagliarlo, è un onore incredibile", ha commentato a caldo Hamilton.

Con questa vittoria, il pilota inglese ha inoltre ipotecato il mondiale: sono 230 i suoi punti in classifica, +69 sul compagno di scuderia Valtteri Bottas (161 punti) e +83 su Max Verstappen (147 punti).