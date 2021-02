Football, Tampa vince a sorpresa Superbowl: Brady nella storia

Tampa, 8 feb. (askanews) - Gioia per le strade di Tampa in Florida dopo la vittoria dei Tampa Bay Buccaneers hanno dominato il 55° Super Bowl, la finale del campionato di Football americano, battendo i Kansas City Chiefs 31 a 9. Non vincevano un titolo da 18 anni. Una vittoria a sorpresa per la squadra data come sfavorita. La partita è stata il trionfo del quarterback Tom Brady che a 43 anni entra nella storia. Per lui è il settimo titolo conquistato in dieci finali. più di qualsiasi squadra Nfl.