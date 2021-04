Europei, Malagò: grandissimo tifo per presenza spettatori a Roma

Roma, 9 apr. (askanews) - Giovanni Malagò fa "un grandissimo tifo" perché a Roma ci siano gli spettatori per le partite dell'Europeo in programma a giugno e luglio, "perché vuol dire che con la UEFA" sarebbe "tutto risolto". Lo ha detto il presidente del Coni, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa post-Giunta.

"Io sono ottimista di natura", ha spiegato, "Ogni tanto qualche fregatura la prendo, ma penso di vivere meglio di chi è sempre contrario e pessimista. E' chiaro che però, scusate se ve lo dico, qui non è un discorso 'Europei sì e tutto e il resto no'. Ieri ho visto Andrea Marcon (presidente Fibs, ndr) che ha gli Europei di baseball e softball e dice di essere il primo a essere interessato. Se avete carta e penna io vi posso dettare tantissime manifestazioni che sono in programma da qui all'estate. La Formula Uno il prossimo fine settimana ha il Gran Premio di Imola: nulla è più vasto, grande e capiente delle tribune di Imola, credo, però al momento la situazione è quella che è. Probabilmente, mi auguro ma non lo so, sono ipotesi, il 1 settembre quando ci sarà il Gran Premio di Monza la speranza è maggiore. E tutto da verificare quindi nell'arco temporale. Io faccio un grandissimo tifo che ci siano gli spettatori, perché vuol dire che con l'UEFA è tutto risolto. E quindi anche per la Federcalcio, con cui sono in costante contatto".