Covid, Dybala testimonial per il Piemonte: "Indossate mascherina"

Roma, 18 nov. (askanews) - "Non sottovalutiamo questo virus: si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo". Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, scende in campo contro il Coronavirus e, accogliendo l'appello della Regione Piemonte, offre il proprio volto alla campagna istituzionale per ricordare a tutti l'importanza di indossare la mascherina.

"Siamo riconoscenti a Dybala per la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, - dice il governatore Cirio - facendosi portavoce di un messaggio prezioso che riguarda l'uso della mascherina ma anche il bisogno di restare uniti".

Il video è stato realizzato con il supporto tecnico della Juventus e inquadra La Joya all'interno del Palazzo della Regione Piemonte, affacciato su Piazza Castello. Sullo sfondo la Mole Antonelliana e Palazzo Madama, primo senato della storia del nostro Paese.