Coronavirus, le Olimpiadi di Tokyo spostate al 23 luglio 2021

Roma, 30 mar. (askanews) - È ufficiale: le Olimpiadi di Tokyo, rimandate a causa della pandemia di coronavirus, si terranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Dopo le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che indicavano il 23 luglio come miglior data possibile per rispettare i vari impegni sportivi del prossimo anno, compresi gli europei di calcio, è arrivata la conferma: Tokyo e il Comitato olimpico internazionale hanno concordato il nuovo calendario. La cerimonia d'apertura è stata fissata il 24 luglio.

"Per quanto riguarda i biglietti stiamo esaminando la possibilità di poter utilizzare, in linea di principio, quelli già acquistati - ha spiegato Toshiro Muto, direttore generale del comitato d organizzazione di Tokyo 2020 - dico in linea di principio perché significherebbe anche rimborsare le persone che non potranno esserci a causa del cambio di data".

In ogni caso, ha aggiunto: "Il nome dei Giochi rimane Tokyo 2020 e quindi tutto il merchandising, le torce, le bandiere, le mascotte, ecc. possono essere utilizzati così come sono".