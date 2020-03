Coronavirus, Cio: Olimpiadi Tokyo? Né cancellazione, né rinvio

Roma, 4 mar. (askanews) - Nessuna cancellazione, né un rinvio. La diffusione del nuovo coronavirus sembra non mettere in pericolo le Olimpiadi di Tokyo di quest'estate. Come annuncia il presidente del Cio, Thomas Bach, in una conferenza stampa a Losanna.

"Non è stata menzionata né la parola 'cancellazione', né la parola 'rinvio'. Naturalmente, siamo un'organizzazione responsabile. Per questo motivo abbiamo questo gruppo di lavoro congiunto che si riunisce regolarmente. Discutiamo di qualsiasi questione che possa sorgere, ma non ne facciamo speculazioni sugli sviluppi futuri".