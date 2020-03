Ciclismo, annullate la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo

Roma, 6 mar. (askanews) - La notizia era già nell'aria, ora è arrivata la conferma: la Tirreno-Adriatico - in programma dall'11 al 17 marzo - e la Milano-Sanremo del 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi, in seguito alle decisioni del governo di adottare misure per circoscrivere il contagio del coronavirus.

Rinviato anche il Giro di Sicilia, altra gara ciclistica a tappe che era in programma dal primo al 4 aprile.

"A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, le corse ciclistiche @TirrebAdriatico, @Milano_Sanremo e @ilgirodisicilia sono annullate", si legge in un post su Twitter.

Gli organizzatori di Rcs Sport, attraverso la Federciclismo e l'Unione Ciclistica Internazionale, lavoreranno di comune accordo per riposizionare le gare nel calendario internazionale.