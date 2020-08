Champions League, trionfo Bayern: sesta volta campione d'Europa

Roma, 24 ago. (askanews) - Il Bayern si aggiudica la Champions League 2019-2020, si laurea campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia e per la seconda conquista il Triplete. A Lisbona i tedeschi battono 1-0 il Psg grazie a un colpo di testa di Coman al 59'.

"Negli ultimi 10 mesi abbiamo lavorato in modo sensazionale" ha detto il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick. "Questo trionfo è merito di tutti, soprattutto dei giocatori ovviamente, ma è la conseguenza di un lavoro fatto insieme".

E mentre a Monaco i tifosi sono scesi in piazza per grandi festeggiamenti, a Parigi si sono verificati scontri all'esterno del Parco dei Principi, dove la società parigina aveva installato dei maxischermi: incidenti tra tifosi e forze dell'ordine. Un gruppo di ultrà che si stava avvicinando allo stadio ha iniziato a lanciare petardi e fumogeni contro la polizia che, in risposta, ha caricato i tifosi.