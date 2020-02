Champions, Gattuso: delusi ma ora grande partita a Barcellona

Napoli, 26 feb. (askanews) - "C'è delusione perché abbiamo fatto una partita di sofferenza e la squadra a livello tattico ha sbagliato poco e niente. Sono contento di questi aspetti. Sono rammaricato per l'1 a 1, ma non cambia nulla. Bisogna andare a fare una grande partita a Barcellona": lo ha detto Rino Gattuso in conferenza stampa dopo il match di Champions a Napoli fra Napoli e Barcellona, finito 1 a 1 con reti di Mertens e Griezmann.