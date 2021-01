Australia Open, Serena Williams si allena a Melbourne

Roma, 30 gen. (askanews) - Serena Williams si allena a Melbourne, mentre la autorità hanno annunciato che fino a 30.000 spettatori al giorno potranno assistere agli Australian Open. Da circa due settimane, le star del tennis sono arrivate ad Adelaide prima di volare a Melbourne per partecipare agli Australian Open.

Martin Pakula, ministro dello Sport dello Stato di Victoria, di cui Melbourne è capitale:

"Siamo davvero felici oggi di annunciare che nei primi 8 giorni dell'Australian Open la capacità della folla sarà di 30.000, al giorno, durante il giorno e nelle sessioni notturne, e per gli ultimi 6 giorni 25.000 al giorno, ciò significa 12.500 per le sessioni giornaliere e 12.500 per le sessioni notturne".

(fonte Australia Tennis)