All'asta le scarpe di Micheal Jordan: c'è anche cimelio italiano

Milano, 30 lug. (askanews) - Asta da record per le scarpe di Michael Jordan, leggenda del basket. Christie's metterà in vendita 11 paia di Air Jordan, complice anche l'enorme recente interesse suscitato dalla carriera unica del campione grazie al documentario "The last dance". 11 scarpe, 11 storie, alcune legate a momenti storici, come il paio di Air Jordan 7 portate nel 1992 alle Olimpiadi di Barcellona, quelle del mitico Dream team o le Air Jordan 11 del 1996, autografate. Ma il pezzo forte è un cimelio che ha a che fare con l'Italia: sono le Air Jordan 1 High indossate nel 1985, agli inizi della sua carriera nei Chicago Bulls, durante una partita in Italia, parte di un tour promozionale in Europa.

"Queste sono le scarpe originali indossate quando ha distrutto un tabellone durante una partita in Italia", spiega Caitlin Donova, di Christie's ricordando l'episodio in cui Jordan sul parquet di Trieste con una schiacciata frantumò il vetro sopra al canestro. "Questo è proprio il paio originale, con un pezzo di vetro incastrato nella suola".

Solo queste valgono secondo la casa d'aste fra i 650mila e gli 850mila dollari.