Acrobazie in velocità, sui social spopola la "longboard dancing"

Roma, 6 ott. (askanews) - Balli, volteggi e movenze a tutta velocità, delle vere e proprie coreografie sul longboard. Grazie anche ai social e ai video che diventano subito virali spopola la "longboard dancing", ancora di più dopo la pandemia di Covid-19. In tanti, infatti, durante il lockdown ne hanno approfittato per esercitarsi e condividere le proprie prodezze.

Per accorgersi della portata del fenomeno basta scorrere il feed di Instagram dove è difficile non notare un video di Lotfi Lamaali o di Cassandre Lemoine, tra i "ballerini" su longboard più popolari, che si esibiscono in eleganti acrobazie sfruttando al meglio l'ambiente urbano.